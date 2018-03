Armi e munizioni ritrovate in un canale Tre fucili da caccia e cartucce rinvenute in un canale ad Arpaia

I carabinieri della Compagnia di Montesarchio hanno rinvenuto all'interno di un canale fucili da caccia e cartucce risultate rubate a San Leucio del Sannio, Ceppaloni e a Gaeta, in provincia di Latina. Si tratta tre fucili automatici calibro 12 marca Benelli, una canna di un altro Benelli e decine di cartucce calibro 12. le armi erano stata nascoste all'interno di un tubo in pvc poi sistemato nel canale. Sono in corso le indagini per rilevare eventuali impronte.