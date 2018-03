Furto all'iperstore Barletta, prosciolto un 35enne La sentenza per Alessandro Gentile, di Benevento

Non doversi procedere. L'ha dichiarato il giudice Sergio Pezza per difetto di querela, dopo aver escluso l'aggravante del furto e incrociando le richieste della difesa, nel processo a carico di Alessandro Gentile (avvocato Antonio Leone), 35 anni, di Benevento, che era stato chiamato in causa per un furto avvenuto qualche anno fa all'iperstore Barletta.

