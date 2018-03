Dosi di cocaina ed eroina, scarcerato Musco Il gip rimette in libertà il 35enne arrestato dai carabinieri

Rimesso in libertà dal gip Flavio Cusani, dopo la convalida dell'arresto, Pio Musco (avvocato Gerardo Giorgione), 35 anni, di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, che nella tarda serata di domenica era finito in carcere, dove il pmm Maria Scamarcio avrebbe voluto che restasse, per una ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente. Gli era stata contestata dai carabinieri, che l'avevano fermato nei pressi di un centro commerciale alle porte di Benevento.

Musco era a bordo di un'auto guidata dalla moglie, una perquisizione aveva consentito di trovargli addosso tre dosi di eroina e cocaina – droga di cui il giovane ha ammesso l'uso personale - ed una somma di denaro.

La successiva 'visita' presso l'abitazione si era invece conclusa con il sequestro di un bilancino di precisione.

Esp