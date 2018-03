"Abusi su paziente disabile", assolto: "Il fatto non sussiste" La sentenza del Tribunale per un 58enne di Foglianise

Il pm Marilia Capitanio aveva chiesto 7 anni, la difesa aveva insistito sull'assoluzione perchè il fatto non sussiste. L'aveva fatto con argomentazioni evidentemente accolte dal Tribunale (presidente Rinaldi, a latere Di Carlo e D'Orsi), che ha infatti assolto, con la stessa formula proposta, Sergio Finizio (avvocati Vincenzo Regardi e Roberto Pulcino), 58 anni, di Foglianise, operatore della clinica Maugeri di Telese Terme, accusato di aver compiuto atti sessuali nei confronti di una donna, disabile.

Pochi minuti fa la sentenza di primo grado su una vicenda delicatissima di cui, sosteneva la Procura, aveva fatto le spese, all'epoca, una poco più che trentenne. Una persona colpita da un ictus che l'ha spedita sulla sedia a rotelle e le impedisce l'uso completo della parola.

Secondo gli inquirenti, tra il 2011 ed il 2012 l'uomo avrebbe dato sfogo ai suoi squallidi istinti nell'ascensore, mentre accompagnava la paziente e, poi, in una delle palestre, prima della fisioterapia. L’avrebbe palpeggiata in più parti del corpo, addirittura si sarebbe 'esibito' sotto i suoi occhi. Lei non era riuscita in alcun modo a comunicare ciò che le sarebbe capitato se non attraverso crisi di pianto che l'assalivano alla vigilia della terapia, quando sapeva che l'avrebbero condotta in quel posto.

La svolta era arrivata quando era stata ospite di un centro specialistico in Emilia Romagna, dove aveva iniziato ad utilizzare computer e lavagna che le avevano consentito, attraverso il movimento degli occhi, di esprimere le sue sensazioni.

Il sostituto procuratore Marilia Capitanio, che ha diretto le indagini dei carabinieri, scandite anche da un incidente probatorio, aveva chiesto l'arresto, ma aveva incassato il no sia del gip Gelsomina Palmieri sia del Riesame al quale aveva fatto appello. Due decisioni assunte per l'insussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari a carico di Finizio, che aveva sempre respinto ogni addebito. Oggi pomeriggio la discussione e l'assoluzione dell'imputato, con motivazioni che saranno depositate entro novanta giorni.

Esp