Neve e ghiaccio nel Sannio, strade bloccate e disagi Il Comitato civico "Viabilità Negata" sollecita la provincia per ripristinare viabilità Fortore

La nevicata prevista, ma insolita per il periodo, ha colpito anche il Sannio. Numerose sono le zone che questa mattina si sono trovate imbiancate. Numerosi i problemi per i residenti di alcuni centri del Fortore e dell'Alto Tammaro.

Strade bloccate nella zona di Montefalcone e non solo a causa della nevicata e delle basse temperature che hanno favorito la formazione di ghiaccio. A lanciare l'allarme è stato il comitato civico “Viabilità Negata” che ha inviato una pec alla Provincia di Benevento per informare i tecnici della situazione difficile che si registra lungo numerose strade di proprietà della Provincia.

“Visto che di spazzaneve nemmeno l'ombra” - scrivono dal comitato - al pari di chi magari dovrebbe comunicare il disservizio, il comitato ha provveduto all'invio di un messaggio di posta elettronica certificata a chi di competenza. “Comunico – si legge nella Pec - che ad ora (7,40) le strade Sp 50 e Sp 45 sono intransitabili causa neve. Il disservizio non ha permesso di raggiungere i pullman di linea sia il capoluogo che il centro di San Bartolomeo sedi scolastiche e di lavoro per molti cittadini di Montefalcone di Valfortore.

Si prega codesto ufficio tecnico di provvedere al più presto alla pulizia delle strade ,onde evitare ancora disservizi alla popolazione”.

Scuole chiuse in numerosi centri sia del Fortore che della Valle del Tammaro. Imbiancati tutti i monti sanniti. Temperature in calo sia su Benevento che sull'intero territorio provinciale.

Le previsioni meteorologiche per oggi pomeriggio prevedono altre nevicate, anche a quote basse. Da domani, invece, si potrebbe registrare un lieve miglioramento.

Nel fortore numerosi sono anche i disagi provocati dalle linee Enel danneggiate dal ghiaccio e dal forte vento. In azione dalle prime luci dell'alba numerose squadre Enel. E-distribuzione ha messo in campo tecnici ed operai anche delle ditte private per ripristinare le linee danneggiate. Operazioni non semplici visto che in tutta la valle si registrano anche raffiche di vento che, per motivi di sicurezza degli operatori, rallentano le operazioni di ripristino che sono comunque partite nonostante le difficoltà registrate nei territori di Montefalcone, San Bartolomeo, San Giorgio la Molara, Foiano e in altri centri dellAlto Sannio.

