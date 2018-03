Stalking a moglie e familiari: misura per un 49enne Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex e dai figli

Non potrà avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla ex moglie e dai figli. Questa la misura cautelare disposta dal gip del Tribunale di Benevento su richiesta della Procura nei confronti di un 49enne della città. Il provvedimento è stato emesso al termine delle indagini della Squadra mobile di Benevento avviate dopo le ingiurie e le minacce fatte dall'uomo alla ex e ai suoi familiari.