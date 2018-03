Corso Dante, incendiata saracinesca di un'agenzia di viaggi Allarme nella notte, il fuoco non si è propagato all'interno del locale

Hanno forzato l'ingresso ed hanno scatenato le fiamme. Che, per fortuna, non si sono propagate. Altrimenti sarebbero stati molto più ingenti i danni provocati dall'incendio appiccato nella notte lungo il centralissimo Corso Dante, a Benevento. Dove le 'attenzioni' sono state rivolte all'agenzia di viaggi Lombardi. L'orologio segnava un quarto d'ora dopo l'una quando è scattato l'allarme che ha convogliato sul posto i pompieri del comando provinciale ed i carabinieri.

Non sembrano esserci dubbi sulla natura dolosa: secondo una prima ricostruzione, dopo aver sollevato la serranda dell'attività commerciale, servendosi di un paletto di ferro poi abbandonato, i malviventi hanno gettato del liquido infiammabile all'interno del locale. Il fuoco ha investito la saracinesca, inevitabilmente danneggiata, ma ha poi terminato la sua corsa lì, senza attaccare gli interni. Dopo aver spento il rogo ed aver effettuato il sopralluogo, avviate immediatamente le indagini. Che puntano a risalire al movente del gesto ed agli autori.

Come sempre in questi casi, nessuna ipotesi viene esclusa: la speranza è che qualche elemento utile al lavoro investigativo possa arrivare dalle immagini eventualmente fissate da qualche telecamera installata nella zona.

Si allunga ulteriormente, dunque, la lista degli episodi criminosi che stanno scandendo da mesi la vita del capoluogo e di più centri della provincia. Colpi di pistola, esplosione di bombe, rapine e furti in serie che stanno creando un'inevitabile preoccupazione nell'opinione pubblica. A Benevento, solo quarantotto ore prima, come si ricorderà, è stato registrato un furto all'interno del Museo del Sannio, dal quale sono stati rubati alcuni beni. Una 'visita' conclusa anche con il danneggiamento di altri reperti che, dopo essere stati 'impacchettati', sono stati gettati sul pavimento dai ladri, preoccupati di squagliarsela in gran fretta.

Esp