Tentata estorsione, obbligo di dimora per due a Paduli La misura del gip per Vincenzo e Carmine De Rosa, arrestati a novembre

Dal divieto di dimora in Campania, stabilito dal Riesame nello scorso dicembre, all'obbligo di dimora a Paduli. E' la nuova misura, meno afflittiva, decisa dal gip Flavio Cusani per Vincenzo De Rosa (avvocato Fabio Russo), 37 anni, e Carmine De Rosa (avvocato Nicola Colicchio), 33 anni, entrambi di Paduli.

Si tratta di due delle quattro persone arrestate nel novembre 2017 dai carabinieri – erano finite in carcere - per concorso in tentata estorsione. Un'accusa contenuta nell'ordinanza di custodia adottata dal dottore Cusani in un'indagine del sostituto procuratore Flavia Felaco su due attentati incendiari ai danni di altrettanti cantieri, a Casalbore e Paduli, aperti per la costruzione di opere per il metanodotto Snam.

Esp