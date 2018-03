Patrocinio infedele, truffa e falso, sospeso avvocato Interdizione per il professionista del foro di Avellino. L'indagine della Procura di Benevento

Misura cautelare coercitiva ed interdittiva dell'esercizio della professione per un avvocato del Foro di Avellino, patrocinante anche presso gli uffici giudiziari di Avellino. La misura è stata emessa dal gip del Tribunale sannita e notificata all'interessato dagli agenti della Polizia. Il professionista è indagato per patrocinio infedele, truffa e falsi in danno dei clienti. Le indagini erano state avviate dalla Procura di Benevento dopo le denunce da parte dei clienti dell'avvocato peraltro, spiegano dagli uffici di via De Caro, già con procedimenti in corso per reati della stessa fattispecie.