Ladri nell'Auditorium della Spina Verde: danni ingenti Portato via impianto elettrico: muri e struttura danneggiata

Ladri scatenati anche in città, dove nel mirino è finito per l’ennesima volta l’Auditorium della Spina Verde al rione Libertà. Secondo una prima ricostruzione, dopo aver sfondato una porta i malviventi sono entrati nella struttura ed hanno rubato materiali vari e cavi elettrici. I banditi per prendere i fili in rame hanno provocato danni ingenti alla struttura già finita più volte anche nel mirino dei vandali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini.

Al.Fa