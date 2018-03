Rummo, scoppia un incendio: paura a Psichiatria | FOTO Le fiamme hanno attaccato una poltrona

Momenti di paura la scorsa notte, ma senza alcuna conseguenza per i pazienti, per un incendio divampato all'interno del reparto di Psichiatria all'ospedale Rummo. Secondo una prima ricostruzione, erano all'incirca le 2 quando le fiamme, scatenate, forse, da un mozzicone di sigaretta evidentemente non spento, hanno attaccato una poltrona. Inevitabile la concitazione, il personale in servizio è immediatamente intervenuto e, dopo aver messo al sicuro i degenti, ha provato a spegnere il fuoco, poi domato dai pompieri del comando provinciale, accorsi con i carabinieri. Lievi i danni a qualche suppellettile, resta la preoccupazione per ciò che sarebbe potuto accadere. Ma che, grazie al cielo, è stato evitato.

