In possesso di passamontagna e proiettili a salve: fermati Gli agenti della Volante hanno bloccato un 19enne e un 34enne di Benevento

Li hanno trovati, gli agenti della Volante, in possesso di due passamontagna ed alcuni proiettili a salve. Si tratta due giovani, già noti alle forze dell'ordine, fermati dai poliziotti nei pressi di Viale dei Rettori. Si tratta di un 19enne e di un 34enne che sono stati fermati mentre erano in compagnia di altri due giovani. Quando hanno visto la volante della polizia due dei quattro ragazzi hanno provato ad allontanarsi ma sono stati raggiunti e bloccati. Durante la perquisizione uno dei giovani è stato trovato in possesso di un passamontagna di colore nero e numerose munizioni a salve. A pochi metri gli agenti hanno poi recuperato un secondo passamontagna probabilmente abbandonato in strada dall'altra persona in fuga.