Casalinga con coltello nella borsa: denunciata Controlli e denunce dei carabinieri nel Sannio

Quattro persone denunciate, tre persone segnalate come assuntori di stupefacenti e 4 auto sequestrate. Questi i numeri dei controlli effettuati dai carabinieri nel Sannio. I militari della Compagnia di Benevento hanno denunciato un 54enne di Avellino che aveva noleggiato un’auto con targa di prova e documentazione falsa, un 44enne di Benevento perché sorpreso alla guida sotto l’effetto di droga; una 53enne di Fragneto perché trovata in possesso di un coltello custodito nella borsetta e per lo stesso reato anche un uomo trovato in possesso sempre di un coltello nel borsello.