Colpo dei ladri nel punto vendita Strega Alberti Banditi in azione nel negozio di piazza Colonna: rubati liquori e soldi

Hanno portato via bottiglie di liquori e i soldi contenuti nel registratore di cassa. Colpo dei ladri all'interno del punto vendita Strega Alberti di piazza Colonna, di fronte alla stazione ferroviaria centrale di Benevento. Secondo una prima ipotesi i malviventi sono entrati in azione probabilmente la scorsa notte. Per accedere all'attività commerciale non hanno forzato alcuna serratura. Particolare questo che indica come i banditi fossero in possesso delle chiavi. Particolare questo al centro delle indagini. Le attenzioni degli autori del raid si sono concentrate ad alcuni prodotti, in particolare liquori Strega portati via al pari di mille euro lasciati all'interno della cassa. Questa mattina alla riapertura l'amara sorpresa per i titolari che hanno fatto scattare l'allarme. Sul posto gli agenti della Volante che hanno effettuato il sopralluogo ed avviato le indagini. Come sempre in questi casi gli investigatori stanno vagliando le immagini del sistema di videosorveglianza installato nella zona.

Dai fotogrammi si spera possano emergere elementi utili ad identificare gli autori del colpo messo a segno al piano terra del palazzo Alberti dove, peraltro, ha sede anche la Confindustria Sannita oltre che gli uffici dell'adiacente azienda di liquori e dolciumi famosa in tutto il mondo.

Il furto della scorsa notte segue quello avvenuto qualche giorno fa all'interno della rivendita di tabacchi della Stazione centrale. In quel caso, sempre da piazza Colonna, i malviventi avevano sradicato una finestra che affaccia sulla piazza ed erano entrati all'interno del tabacchi dal quale avevano portato via merce e soldi.

Episodio sul quale sono ancora in corso le indagini delle forze dell'ordine. anche in quel caso le fasi dell'incursione potrebbero essere state riprese telecamere installate nella piazza.

Alessandro Fallarino