FOTO | Auto in fiamme, paura per una donna E' accaduto questa mattina tra Benevento e Pietrelcina: intervento dei vigili del fuoco

Momenti di paura questa mattina per una donna che si è trovata a fare i conti con l'incendio della sua auto mentre percorreva la strada che da Pietrelcina conduce a Benevento, all'altezza di contrada Mosti. In fiamme una Alfa 156. secondo una prima ricostruzione, mentre la donna percorreva l'arteria ha notato uscire il fumo dal vano motore. Per fortuna la malcapitata è riuscita ad arrestare la marcia e ad uscire dall'abitacolo. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno spento l'incendio e regolato il traffico per impedire problemi agli altri automobilisti in transito.

Al.Fa