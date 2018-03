Scontro auto - moto, feriti due ragazzi | FOTO Incidente stradale lungo viale Spinelli

E' di due persone ferite il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questo pomeriggio a San Giorgio del Sannio, lungo viale Spinelli, dove si sono scontrate una Volkswagen Polo ed una Moto Kawasaki Ninja. Ad avere la peggio sono stati i due giovani in sella alla moto soccorsi e trasferiti in ospedale dalle ambulanze del 118 Misericordia di san Giorgio del Sannio e dall'Unità di rianimazione della Croce Rossa. Sul posto per i rilievi i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Benevento.