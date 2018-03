Ladri scatenati nella notte: colpi in supermercato e bar Nel mirino tre attività commerciali: rubati soldi e provocati danni alle strutture

Tre furti nella notte a Benevento, dove nel mirino sono finiti due bar ed un supermercato. In azione una banda di ladri che hanno messo a segno la scorribanda in via Avellino, via Bachelet e in via dei Mulini. Nel primo caso il furto ha riguardato un bar e negozio di abbigliamento. Dopo aver forzato un ingresso i malviventi sono riusciti ad entrare all'interno della struttura dalla quale hanno rubato circa 800 euro. All'alba l'amara sorpresa per i titolari quando, alla riapertura, hanno notato i chiari segni dell'incursione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante che hanno effettuato il sopralluogo. Stesse scene all'interno del bar annesso al distributore di carburanti in via Bachelet, peraltro già finito al centro di un altro furto alcune settimane fa. Anche questa volta, per entrare all'interno dell'attività commerciale, i ladri hanno sfondato la porta in vetro principale ed hanno successivamente preso i pochi euro custoditi nel registratore di cassa.

Infine, colpo ai danni dell'Iperstore di via dei Mulini dove i ladri hanno forzato ed aperto una porta. In questo caso ancora da quantificare il bottino che sono riusciti a portare via. Lavoro sempre per gli agenti della Volante intervenuti anche in questo caso per effettuare il sopralluogo ed avviare le indagini per risalire all'identità dei malviventi.

Continuano i furti nel Sannio. Come si ricorderà l'altra notte in Valle Telesina il titolare di un bar e rivendita di tabacchi si era trovato a fare i conti con tre malviventi che avevano messo a segno un furto nella sua attività commerciale. Il malcapitato aveva tentato di inseguire i banditi che avevano addirittura arrestato la marcia dell'auto sulla quale erano in fuga, erano scesi dall'abitacolo ed avevano colpito più volte l'auto del commerciante.

Alessandro Fallarino