Ancora ladri nei cimiteri: tombe danneggiate e arredi spariti Nuovo colpo nel cimitero di Sant'Angelo a Cupolo. Indignati i cittadini

Non c'è pace in tutti i sensi a Sant'Angelo a Cupo a causa dei continui furti e danneggiamenti registrati nei cimiteri del comune sannita. Questa volto i malviventi sono entrati in azione nuovamente all'interno del luogo sacro principale del paese. Era già accaduto, al pari dei cimiteri delle varie frazioni di Sant'Angelo a Cupolo. Nel mirino sempre portafiori ed altri ornamenti delle tombe realizzati in rame, bronzo ed altri metalli preziosi. Decine le lapidi danneggiate durante l'ennesima incursione.

I banditi per entrare hanno utilizzato la recinzione perimetrale, scavalcata. Subito dopo si sono messi all'opera. Nel mirino numerose tombe e loculi dai quali hanno sradicato i portafiori e i portalampade, in alcuni casi spariti anche i maniglioni dei marmi ed altri materiali.

Questa mattina l'amara sorpresa per i cittadini e i custodi che hanno notato i chiari segni lasciati durante la scorribanda.

Sul posto sono accorsi i carabinieri che, come ormai da mesi, non hanno potuto fare altro che effettuare la constatazione dei danni ed avviato l'inventario dei materiali rubati.

Come detto, la scorsa settimana, la stessa sorte era toccata al cimitero della frazione Pastene. Sempre uguali le deplorevoli scene alle quali dipendenti e visitatori sono costretti a trovarsi di fronte.

Un fenomeno che si aggiunge a quelli avvenuti in tutto anche in altri paesi sanniti finiti nel mirino di quella che sembra essere una vera e propria banda 'specializzata' nel compiere barbarie all'interno di luoghi sacri dove riposano i defunti.

Non va certamente meglio sul fronte dei 'comuni' furti nelle case e nelle attività commerciali. Supermercati, bar ed abitazioni che costantemente finiscono al centro dei raid dei malviventi che ormai da mesi stanno mettendo a segno colpi a raffica che inevitabilmente preoccupano i residenti.