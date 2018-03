Cocaina nel contatore del gas, due condanne 8 e 10 mesi a Saccone e Pellino. E per Piscopo ed Anzovino revoca di ogni obbligo

Otto mesi a Crescenzo Saccone (avvocato Vincenzo Sguera), 57 anni, dieci – pena sospesa - a Carmine Pellino (avvocato Antonio Leone), 36 anni, di Benevento. Sono le condanne stabilite con rito abbreviato dal giudice Loredana Camerlengo – il pm Flavia Felaco aveva chiesto per entrambi 3 anni e 6 mesi – per le due persone che nell'ottobre del 2016 erano state arrestate dai carabinieri – poi erano tornate in libertà – per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Come si ricorderà, nel mirino era finito un circolo privato a San Modesto, al rione Libertà. I militari avevano prima fermato un giovane che ne era uscito, trovandolo in possesso di alcune dosi di cocaina, poi avevano perquisito il locale, all'interno del quale erano stati rinvenuti, nascosti nelle staffe di alcune mensole e nel contatore del gas, 25 involucri di cellophane, termosaldati, contenenti cocaina.

Si tratta di una costola di un'indagine più ampia che nel dicembre del 2016 era sfociata in quattro arresti operati dalla guardia di finanza. Tra le persone che erano state chiamate in causa figurano Armando Piscopo, 42 anni, e Pompeo Anzovino, 24 anni, di Benevento – anche loro difesi dall'avvocato Leone -, ai quali il giudice Simonetta Rotili, dinanzi al quale sono a processo, ha revocato l'obbligo di presentazione alla pg al quale erano sottoposti.

Esp