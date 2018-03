Provvedimento di sospensione del Questore per un circolo Nel mirino della Polizia un'attività a Pacevecchia

Gli agenti della Questura di Benevento hanno notificato al proprietario di un circolo ricreativo un provvedimento di sospensione per 15 giorni emesso dal Questore Giuseppe Bellassai dopo un controllo effettuato dai poliziotti all'interno della struttura nel quartiere Pacevecchia. Durante la verifica, infatti, gli agenti avevano evidenziato come la struttura fosse frequentata anche da persone già note alle forze di polizia, per reati che hanno a che fare con gli stupefacenti, contro la persona e contro il patrimonio, nonché persone sottoposte alla sorveglianza speciale.