Sfonda il parabrezza dell'auto dell'ex moglie, arrestato Ai domiciliari un 50enne della provincia, accusato di stalking e lesioni

Avrebbe stalkizzato la moglie, dalla quale si sta separando. E' questa l'ipotesi di reato a carico di un 50enne della provincia di Benevento, finito agli arresti domiciliari sulla scorta di un'ordinanza di custodia nella quale vengono prospettati nei suo confronti anche gli addebiti di lesioni aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Il provvedimento restrittivo – si legge in una nota a firma del procuratore Aldo Policastro – è stato eseguito dai carabinieri della Stazione di Cervinara e rappresenta l'epilogo cautelare di un'indagine centrata sui comportamenti dell'uomo, che in più occasioni avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente la donna, che non aveva però mai denunciato gli episodi.

Attenzione puntata, in particolare, su ciò che era accaduto lo scorso 15 marzo, quando l'indagato, non accettando l'atto di separazione, avrebbe raggiunto e bloccato l'auto della coniuge; quindi, una volta sceso dalla sua, avrebbe inveito contro la poverina e con una chiave inglese avrebbe sfondato il parabrezza del veicolo della malcapitata, costretta a far ricorso alle cure dei medici, che l'avevano giudicata guaribile in dieci giorni. Gli elementi raccolti hanno indotto l Pm a chiedere ed ottenere dal Gip l'arresto del 50enne.