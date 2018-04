Forti raffiche di vento, giù pali, alberi e tegole I problemi maggiori a Benevento, Pietrelcina e Colle Sannita

Da Benevento a Pietrelcina, passando per Colle Sannita. Sono i tre centri che hanno fatto registrare i maggiori problemi per il forte vento che si è abbattuto ieri sera anche sulla nostra provincia. Forti raffiche miste a pioggia che hanno determinato la caduta di più di un palo della pubblica iluminazione, di alberi, tegole e pannelli dalle tettoie. Lavoro per i vigili del fuoco, con una serie di interventi terminati poco prima della mezzanotte, quando la situazione è migliorata.

