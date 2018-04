Furto al Museo del Sannio, arrestato un 38enne Gli agenti della Mobile hanno fermato l'uomo che aveva perso il cellulare durante il colpo

E' ritenuto essere uno degli autori del furto commesso lo scorso 21 marzo all'intenro del Museo Del Sannio di Benevento. Si tratta di un trentottenne, già noto alle forze dell'ordine, di Benevento. Furto e danneggiamento le ipotesi di reato contestate all'uomo destinatario del provvedimento cautelare agli arresti domiciliari emesso dal Gip del Tribunale di Benevento su richiesta della Procura che ha coordinato le indagini condotto dalla Squadra mobile di Benevento.

Fondamentale per l'identificazione dell'indagato è stato un telefono cellulare che l'uomo il 38enne aveva perso durante il colpo. Attraverso lo smartphone gli investigatori, diretti dal vicequestore Emanuele Fattori, sono risaliti all'uomo che è stato fermato nella giornata di ieri ed è anche accusato del grave danneggiamento del vasellame scaraventato sul pavimento del deposito.

Come si ricorderà il furto era avvenuto nella notte del 21 marzo scorso. Quando, i ladri erano entrati in azione all'interno di uno degli Istituti culturali più importanti della Campania: il Museo Del Sannio, all'interno del complesso monumentale e patrimonio Unesco di Santa Sofia a Benevento.

I ladri erano entrati nel museo dopo aver forzato ed aperto una porta antipanico sul retro. Una manovra che aveva però provocato, verso le 2, l'attivazione del sistema di allarme. L'allarme era poi scattato solo nel pomeriggio, quando i dipendenti hanno notato i pezzi di vasellame in frantumi ed altri scatoloni che erano stati riempiti con altri reperti e che erano pronti per essere portati via, ma che per fortuna durante la fuga gli autori del colpo avevano abbandonato.

