Ingiurie a dirigenti Crotone, Daspo per 47enne di Benevento Provvedimento della questura

Non potrà accedere allo stadio per tre anni. E' il divieto (Daspo) firmato dalla questura di Benevento nei confronti di un 47enne della città, già noto alle forze dell'ordine e destinatario di un avviso orale, ritenuto responsabile di ingiurie e provocazioni compiute in tribuna centrale nei confronti di componenti dello staff dirigenziale del Crotone calcio, in occasone della partita con i calabresi al Vigorito. Gli accertamenti della Squadra mobile e della Scientifica, avviati dopo la gara, sono stati supportati dalla visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza, che ha permesso di identificare l'uomo e, come detto, di sanzionarlo.