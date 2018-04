Assegno all'ex coniuge, domani esperti a confronto Convegno alla Provincia dell'Osservatorio sul diritto di famiglia

L'argomento è di fortissima attualità, riguarda gli inevitabilmente complicati rapporti economici tra coniugi che hanno interrotto il loro matrimonio. Tenore di vita e autosufficienza economica sono infatti temi che sempre più spesso rimbalzano all'onore delle cronache, anche grazie ad alcuni casi che hanno chiamato in causa personaggi notissimi all'opinione pubblica. Come l'ex ministro Vittorio Grilli e l'ex premier Silvio Berlusconi, impegnati nella battaglia giudiziaria sull'assegno da assicurare alle rispettive ex mogli. Un problema che, al di là della ribalta mediatica assicurata da chi non ha certo difficoltà finanziarie, è importante perchè riguarda il destino di migliaia di persone comuni che quelle difficoltà, invece, possono viverle, e le vivono, eccome.

Tutto nasce dalla sentenza con la quale meno di un anno fa la Corte di Cassazione ha svincolato l’attribuzione dell’assegno divorzile dal criterio della conservazione del tenore di vita durante il matrimonio per agganciarlo, invece, a quello dell’autosufficienza economica dell’ex che chiede il contributo. E' su questo passaggio non di poco conto che la sezione di Benevento dell'Osservatorio sul diritto di famiglia, presieduta dall'avvocato Stefania Pavone, ha organizzato un convegno in programma domani, 6 aprile, nella sala consiliare della Provincia.

Si parte alle 15.30 con un appuntamento che sarà introdotto e coordinato da Pavone, nel quale sono previsti i saluti del giudice Ennio Ricci, presidente della sezione civile del Tribunale, e di Alberto Mazzeo, presidente dell'Ordine degli avvocati di Benevento, che patrocina. A relazionare saranno l'avvocato Giancarlo Savi, direttore della Scuola di alta formazione dell'Osservatorio sul diritto di famiglia, e la dottoressa Margherita Cardona Albini, magistrato del Tribunale di Campobasso.

