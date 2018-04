Polizia, Beatrice e Soricelli promossi dirigenti superiori Entrambi sanniti, sono in servizio, attualmente, a Napoli e a Fermo

Due dirigenti sanniti della Polizia sono stati promossi nel corso dell'ultimo Consiglio di amministrazione a Roma. Si tratta dei dottori Giuseppe Beatrice e Luciano Soricelli, ai quali è stata riconosciuta la promozione a dirigente superiore.

Cinquantasette anni, beneventano, Beatrice è dal 2013 al vertice del Reparto mobile di Napoli. Promosso primo dirigente nel 2008, ha guidato la Divisione amministrativa della Questura di Livorno e il Reparto mobile di Bari. Poi, nel 2011, il ritorno a Benevento, con due anni trascorsi come dirigente della Divisione amministrativa della Questura sannita, dove aveva operato già, a meta degli anni '90, prima come responsabile della Digos, quindi, dal 1996 al 2008, come capo di Gabinetto. Un ruolo, quest'ultimo, già svolto in precedenza a Campobasso, dove era approdato dopo una esperienza a Firenze.

Ora la promozione a dirigente superiore, la qualifica che gli offre anche la prospettiva di un incarico come questore. Lo stesso vale per Soricelli, 59 anni, originario di San Giorgio del Sannio, che, ammesso al corso di primo dirigente nel 2006, aveva lasciato la Questura sannita, di cui aveva guidato la Digos, per dirigere nel 2007 la Divisione amministrativa della Questura di Campobasso. A seguire, era stato trasferito come vicario a Fermo, per organizzare la nascita della locale questura, rimasta impigliata nelle problematiche legate alla soppressione delle Province, quindi a Chieti ed a Terni, sempre con l'identico ruolo.

Infine, il rientro a Fermo, dove ha avuto il compito di completare le procedure per l'istituzione della Questura, che sarà inaugurata nelle prossime settimane, e di cui non è escluso possa assumere, appunto, la guida.

Ai dottori Beatrice e Soricelli i complimenti della redazione di Ottiopagine e gli auguri di buon lavoro.

Esp