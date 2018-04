Affidamento revocato, la Cassazione dice no Il Tribunale di sorveglianza di Napoli dovrà pronunciarsi nuovamente su un 38enne di Airola

Annullato dalla Cassazione, che ha trasmesso gli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli perchè si pronunci nuovamente, il provvedimento con il quale lo stesso Tribunale, in linea con quanto deciso dal magistrato di Sorveglianza di Avellino, aveva revocato nell'aprile 2017 l'affidamento terapeutico al quale era sottoposto Carmine Falzarano, 38 anni, di Airola, già noto alle forze dell'ordine, che stava scontando una condanna per reati contro il patrimonio.

La revoca, scattata perchè l'uomo era stato bloccato per un tentativo di furto in provincia di Caserta, aveva comportato il ritorno in carcere e l'allungamento del termine di conclusione dell'espiazione della pena, slittato da gennaio 2018 ad agosto 2022. Una decisione impugnata dall'avvocato Paolo Abbate dinanzi alla Cassazione, che ne ha accolto il ricorso, ordinando al Tribunale di Napoli una ulteriore valutazione della posizione di Falzarano.

Esp