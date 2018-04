Ladri in azione nel cimitero di Apollosa Ennesimo colpo nel Sannio. Tombe danneggiate e spariti decine di portafiori e portalampade

Ancora cimiteri nel mirino dei ladri. L'ennesimo episodio è accaduto ad Apollosa dove nel mirino sono finite decine di tombe depredate degli arredi funebri in rame, ottone ed altri metalli di valore. L'episodio è accaduto nella serata del 18 aprile scorso, ma solo nelle ultime ore è stato possibile fare un censimento dei loculi presi di mira dai malviventi. Si tratta di almeno un centinaio di tombe e loculi danneggiati durante la scorribanda dei balordi che hanno, come sempre accade in questi casi, sradicato portalampade, portafiori ed altri arredi. Sull'accaduto indagano i carabinieri.