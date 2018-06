Dramma nel Sannio, 29enne trovato morto impiccato Il corpo trovato dal padre all'interno di un capannone. Inutili, purtroppo, i soccorsi

Tragedia questo pomeriggio alla località Monte Mauro di Apollosa per un probabile suicidio di un 29enne. Il dramma si è materializzato all'interno di un capannone adiacente l'abitazione di alcuni familiari del giovane. Si tratterebbe di un suicidio. Questa l'ipotesi più accreditata al momento. A fare il macabro ritrovamento è stato il padre del giovane che subito dopo ha fatto scattare l'allarme. Sul posto sono accorsi alcuni vicini di casa, richiamati dalle urla dell'uomo, il 118 dell'Unità di rianimazione della Croce Rossa e i carabinieri di San Leucio del Sannio.

Quando i soccorritori hanno raggiunto il capannone, purtroppo, per il 29enne non c'era più nulla da fare. Quelli successivi sono stati momenti di autentica concitazione per la disperazione dei familiari e l'impossibilità di medici e militari di poter fare alcunchè.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane, dopo aver raggiunto il capanno, ha legato l'estremità di un cavo ad una trava e si è stretta l'altra estremità al collo. Poi si è lasciato andare. Sull'accaduto sono ora in corso le indagini dei militari che hanno ascoltato il padre del ragazzo. Si cerca ora di capire cosa sia realmente accaduto e cosa avrebbe spinto il 29enne a compiere un gesto così estremo.

IN AGGIORNAMENTO