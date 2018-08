Scoperto scheletro di epoca romana in un cantiere | FOTO I primi accertamenti della Soprintendenza allertata dai carabinieri dopo segnalazione operai

Teschio ed ossa umane probabilmente risalenti ad epoca romano sono state rinvenute in un cantiere per la realizzazione di un parco eolico a Pontelandolfo. Durante le operazioni di scavo è emersa una tomba in pietra delle dimensioni di 1,20 metri per 90 centimetri. All'interno, un teschio e delle ossa umane.

Gli operai hanno immediatamente bloccato i lavori ed hanno allertato i carabinieri della Stazione di Pontelandolfo. Sul posto sono intervenuti gli specialisti della Soprintendenza dei Beni Archeologici e delle Belle Arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento che hanno fatto il sopralluogo. Secondo gli archeologi i reperti potrebbero essere risalenti all’età romana. Nel frattempo i lavori nel cantiere sono stati temporaneamente sospesi.