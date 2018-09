Fuori strada con l'auto, paura per una donna Incidente nella notte a San Marco dei Monti

Momenti di paura, la scorsa notte, per un incidente accaduto a San Marco dei Monti. Dove, per cause ancora in corso di accertamento, una donna ha perso il controllo dell'auto che stava guidando ed è uscita di strada. L'allarme ha convogliato nella zona i vigili del fuoco, i carabinieri ed il 118, alle cui cure la malcapitata è stata affidata.