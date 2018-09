Colpo dei ladri in una casa: rubati gioielli e pistola Nel mirino l'abitazione di un operaio. Scassinata cassaforte

Ladri in azione nella serata di ieri ad Airola dove nel mirino è finita l'abitazione di un operai. Secondo la ricostruzione operata dagli investigatori, dopo aver forzato ed aperto un infisso della casa i malviventi sono riusciti ad entrare nell'appartamento. Dopo aver messo tutto a soqquadro, gli autori del raid hanno trovato la cassaforte. Il forziere è stato scardinato ed aperto. Attenzione rivolta al contenuto: una pistola, regolarmente detenuta ed alcuni gioielli. Tutto è stato portato via dai malviventi che subito dopo hanno fatto perdere le loro tracce. Al rientro, l'amara sorpresa per la famiglia.

Inequivocabili i segni lasciati durante l'incursione. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Airola che hanno effettuato il sopralluogo ed i rilievi per cercare di raccogliere elementi utili a rintracciare i ladri.

Al.Fa