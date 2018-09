Litigano, poi uno di loro viene accoltellato Telese: un 28enne di San Salvatore ferito al collo da giovane di Benevento

Hanno litigato, poi uno di loro è stato raggiunto da una coltellata. Inquietante episodio nella notte a Telese Terme, dove un 28enne di San Salvatore Telesino è stato costretto a far ricorso alle cure dei medici della Gepos per una ferita da arma da taglio al collo.

Tutto è accaduto intorno alle tre in piazzetta Minieri, dinanzi ad un bar: secondo una prima ricostruzione, la vittima ed un 28enne di Benevento avrebbero iniziato a discutere animatamente.

Uno scontro nel corso del quale, all'improvviso il giovane del capoluogo avrebbe estratto un coltello con il quale ha colpito, nella zona del collo, il suo interlocutore.

Il malcapitato ha dato l'allarme, sul posto gli agenti del Commissariato di Telese Terme che hanno avviato le indagini. Per il 28enne di San Salvatore, per fortuna, nulla di grave: guarirà in due settimane.

