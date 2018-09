Sola in casa colpita da un malore: salvata dai carabinieri I militari si erano recati presso l'abitazione della pensionata per comunicarle esito segnalazione

Venerdì il comandante della stazione Carabinieri di Paupisi, il maresciallo Ignazio Abate, si recherà all’Ospedale Rummo di Benevento per accertarsi delle condizioni di salute della donna che qualche giorno fa era stata salvata proprio dagli uomini dell'Arma dopo aver avuto un malore in casa.

Tutto era accaduto a Paupisi quando la donna aveva contattato telefonicamente i carabinieri della Stazione per via di alcuni disservizi da parte del Comune di Paupisi. Ricevuta la segnalazione, i militari avevano provveduto a fare comunicazione all'Ente. L'indomani mattina, il maresciallo Abbate al fine di verificare se il disservizio fosse stato risolto aveva raggiunto la casa della donna.

Dopo ripetute chiamate i militari non avevano però ottenuto risposta nonostante l'auto della donna fosse regolarmente parcheggiata nel cortile. Preoccupati ed essendo già a conoscenza delle precarie condizioni di salute dell’anziana che vive da sola, il comandante della Stazione dell'Arma aveva scavalcato il cancello d’ingresso riuscendo così a raggiungere l’uscio di casa e ad allertare i vigili del fuoco ed il 118.

Dopo aver divelto una grata in ferro i soccorritori erano riusciti ad entrare nella casa ed avevano trovato la malcapitata riversa a terra, ma fortunatamente ancora in vita.

Trasferita in ambulanza al Rummo, la donna era stata poi ricoverata, mentre i carabinieri di Paupisi hanno contattato anche i servizi sociali del Comune che ora sta seguendo il caso. Tanta paura per la donna che per fortuna ora sta meglio e riceverà la visita dei militari che le hanno salvato la vita.