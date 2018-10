Ruba portafogli a pensionato durante mercato: arrestato Giovane di Benevento fermato dai carabinieri di San Giorgio del Sannio

Furto aggravato è l'accusa contestata a Giuseppe Pizzone, 27 anni, di Benevento, arrestato ieri dai carabinieri della Stazione di san Giorgio del Sannio. Per il giovane, difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione, oggi ci sarà il processo per direttissima.

Secondo l'accusa, durante il mercato settimanale a San Giorgio del Sannio, Pizzone avrebbe sfilato il portafogli ad un 68enne del posto, mentre passeggiava tra le bancarelle. I militari, allertati a causa dei frequenti borseggi denunciati, erano appostati nei pressi delle vie d'ingresso al mercato quando hanno notato la 'manovra' del 27enne. Bloccato, Pizzone è stato trovato in possesso di una pinza utilizzata, secondo l'accusa, per estrarre i portafogli da borse e tasche. Dichiarato in arresto, al 27enne, su disposizione del sostituto procuratore Gabriella Di Lauro, sono stati concessi i domiciliari.