Ristorante pizzeria in fiamme in valle Caudina | FOTO L'incendio è divampato poco prima delle 8. Al lavoro più squadre di vigili del fuoco

Le fiamme, altissime, sono state notate dai redenti di numerose zone di Airola. Si tratta di un incendio divampato poco prima delle 8 all'interno di un ristornate pizzeria e birreria di Piazza Mercato. A bruciare il Green Hill. Sul posto sono al lavoro più squadre di vigili del fuoco del distaccamento di Bonea e del comando provinciale di Benevento.

Al.Fa

AGGIORNAMENTI

Paura per i residenti della zona a causa della colonna di fumo altissima e delle fiamme che hanno interessato il gazebo esterno della struttura ricettiva. I vigili del fuoco hanno impiegato oltre un'ora prima di avere ragione sulle fiamme. Sono ora in corso gli accertamenti dei carabinieri per cercare di stabilire l'esatta natura del rogo.