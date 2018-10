Maestri in pensione rapinati in casa, l'ira del sindaco Scetta Il primo cittadino di Castelvenere: "Siamo costernati e al tempo stesso sfiduciati"

“Questo ennesimo episodio criminoso ci sconvolge ma non ci stupisce più di tanto. Siamo costernati e al tempo stesso sfiduciati perchè impotenti nei confronti di episodi violenti che si ripetono ormai da tempo”. Così il sindaco di Castelvenere Mario Scetta interviene dopo la violenta rapina di questa notte commessa da quattro banditi che hanno picchiato due maestri in pensione mentre stavano tranquillamente dormendo nella loro casa alle porte del paese della Valle Telesina. Il primo cittadino, fuori provincia per impegni istituzionali non ha usato mezzi termini per condannare il vile episodio.

“Quasi nessuna comunità ne è immune. Le forze dell'ordine sono presenti sul territorio e operano come meglio possono. Ci stiamo attivando per un sistema di videosorveglianza pur nella consapevolezza che questi episodi continueranno a verificarsi. Paghiamo purtroppo – rimarca Scetta - il prezzo di troppi errori politici e sociali commessi e non sarà facile eradicare, in tempi brevi, un degrado sociale consolidato.

Violenze, stupri, rapine ma anche corruzione a tutti i livelli non si debellano con le belle parole o con le fiaccolate. Ci vorrà tempo, mezzi e soprattutto esempio. Alla famiglia – conclude il sindaco - che ha subito questa violenza esprimo, a nome di tuta la comunità, ogni sentita solidarietà”.

Alessandro Fallarino