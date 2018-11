FOTO | Furgone in fiamme a Foglianise Distrutto da un incendio un mezzo Mercedes di un'impresa

E' stato completamente danneggiato il furgone Mercedes avvolto dalle fiamme questo pomeriggio a Foglianise. L'allarme è scattato in via Consortile Vitulanese dove il mezzo era stato lasciato da ieri in sosta.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Vitulano e i carabinieri della Stazione. I pompieri hanno spento le fiamme ed effettuato il sopralluogo con i militari. Al momento l'ipotesi più accreditata è quella di un corto circuito. Ma come sempre in questi casi, nessuna ipotesi viene tralasciata.

Al.Fa