Risorse stanziate da Governo per poliziotti: protesta del Siap Presidio e volantinaggio Sindacato italiano appartenenti Polizia dinanzi a Questura e Prefettura

“Siamo molto lontani dalle promesse di centinaia di euro di aumento netto mensile e di un nuovo riordino delle carriere”. Questo al centro della protesta del Siap, il sindacato italiano appartenenti Polizia che questa mattina è sceso in piazza in tutta Italia per distribuire volantini a passanti ed istituzioni sulla difficile situazione in cui si trovano ad operare gli agenti di Polizia.

Due i 'presidi' a Benevento. Uno di fronte alla Questura, l'altro dinanzi alla Prefettura con il segretario provinciale Pasquale Campania che rimarca come “La legge di Bilancio promossa dal Governo del cosiddetto cambiamento così com'è concepita e viste le cifre che circolano è fortemente deludente per i poliziotti e per tutti gli operatori del comparto sicurezza”.

Nel mirino del 'Siap – Polizia di stato' le “risorse finanziarie irrisorie stanziate per il rinnovo del contratto di lavoro., così come sono insufficienti per i decreti correttivi del riordino delle carriere”, che secondo il sindacato di Polizia hanno determinato “sperequazioni e mancati riconoscimenti delle anzianità pregresse nelle qualifiche di tutti i ruoli che non possono essere sanati da una previsione di spesa di 70 milioni di euro a fronte di almeno 100 milioni indispensabili. Ancora una volta – concludono dal Siap -, le donne e gli uomini in divisa costretti a vedere vanificate le aspettative. Ancora una volta – si domandano gli agenti - siamo vittime di annunci e spot elettorali?”.

In particolare il Siap porta a conoscenza dei cittadini e di tutti gli operatori che l'aumento medio calcolato su un reddito annuo di circa 32,600 euro lordi (parametro di un Ispettore Capo) sarà di appena 31 eruo lordi per il 2019, 40 nel 2020 e 47 euro lordi nel 2021 in busta paga.

Al.Fa