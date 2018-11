Pellet per riscaldamento a buon prezzo, due denunce per truffa Un uomo e una donna napoletani nel mirino dei carabinieri di Frasso Telesino

Un uomo ed una donna della provincia di Napoli, già noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati per truffa dai carabinieri della Stazione di Frasso Telesino. Sono ritenuti responsabili di aver organizzavano, attraverso la pubblicità su siti internet e social network, una vendita fittizia di pellet per riscaldamento a prezzo di mercato conveniente. In particolare, lei si sarebbe presentata come rappresentante della ditta facendo credere all'acquirente che se non avesse versato anticipatamente la somma di 2mila euro su un conto corrente risultato intestato all’uomo, non avrebbe potuto ottenere la merce a quel prezzo. Il risultato: nessuna consegna dopo l'esborso della cifra indicata. Un modu operandi rintracciabile anche in un episodio per il quale, due settimane fa, tre persone sono state denunciate dai militari di Morcone.