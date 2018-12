Dramma in Valle Caudina, 23enne trovato morto in un'azienda Il giovane trovato impiccato. Inutili i soccorsi: indagano i carabinieri

Tragedia questa mattina in Valle Caudina per un 23enne trovato impiccato all'interno dell'azienda dove, secondo una prima ricostruzione, lavorava come operaio. E' accaduto in contrada Padula ad Airola.

A scoprire il corpo del giovane è stato il titolare che ha fatto scattare immediatamente l'allarme. Sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Montesarchio, coordinati dal maggiore Leonardo Madaro, e l'ambulanza del 118. Tutto inutile, purtroppo. All'arrivo dei soccorritori il 23enne era già morto.

Resta da accertare l'esatta dinamica dell'accaduto. Al momento l'ipotesi più accreditata è quella del suicidio.

IN AGGIORNAMENTO