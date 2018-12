Condannato per furto nel suo Paese, arrestato nel Sannio Un 24enne rumeno fermato dalla Mobile a Sant'Angelo a Cupolo

Era stato condannato a 2 anni per un furto nel suo Paese, e per questo era stato colpito da un mandato di arresto europeo, il 24enne rumeno fermato dalla Squadra mobile. Il giovane, rintracciato su indicazione dell'Interpol a Sant'Angelo a Cupolo dove viveva da alcuni mesi senza una fissa dimora, è stato trasferito in carcere, in attesa della decisione della Corte di appello sulla sua consegna alle autorità rumene.