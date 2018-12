"Tentate molestie sessuali ad una 12enne", condannato Chiuso il processo a carico di un 67enne di Telese

Un anno ed 8 mesi, contro i 3 proposti dal pm Maria Gabriella Di Lauro. E' la condanna stabilita dal Tribunale per Venicio Limata, un 67enne di Telese Terme, accusato di aver tentato di molestare sessualmente una dodicenne.

I fatti risalivano l'11 marzo del 2016: secondo la ricostruzione operata dagli inquirenti, tutto sarebbe accaduto all'ingresso di un'attività commerciale della cittadina termale. E' qui che l'imputato avrebbe all'improvviso rivolto le sue 'attenzioni' alla bambina: l'avrebbe afferrata per un braccio ed avrebbe spinto una mano della minore sulla sua coscia, in direzione dei genitali. La dodicenne aveva però urlato con tutto il fiato che aveva in corpo e, dopo essersi liberata dalla presa, era scappata, rifugiandosi in un negozio, dove aveva fatto scattare l'allarme.

Ne era nata un'indagine sfociata nel rinvio a giudizio, oggi la conclusione del processo e la condanna dell'uomo, difeso d'ufficio dall'avvocato Domenico Rossi.

Esp