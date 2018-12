No alla violenza di genere, esperti a confronto all'Unisannio Mercoledì 12 dicembre giornata di studi nell'aula Ciardiello. Previsti numerosi interventi

Una giornata di studi sulla violenza di genere. L'hanno organizzata per il 12 dicembre l'Unisannio e la Camera penale di Benevento nell'aula Ciardiello della facoltà di Economia in via delle Puglie.

L'appuntamento, dedicato in mattinata alla rete terrioriale, sarà aperto alle 10 dai saluti di Filippo de Rossi, rettore dell'Unisannio, Giuseppe Marotta, direttore del Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi, Antonio Di Maria, presidente della Provincia, Clemente Mastella, sindaco di Benevento, Marlisa Rinaldi, presidente del Tribunale. A seguire, introdotti e moderati da Antonella Marandola, ordinario di Procedura penale presso l'Unisannio, gli interventi di Chiara Marciani, assessore regionale alle Pari opportunità, che tratterà dei Centri antiviolenza, del procuratore Aldo Policastro del questore Giuseppe Bellassai, che affronteranno il capitolo della risposta giudiziaria. Rosaria Bruno, presidente dell'Osservatorio del fenomeno della violenza sulle donne, e Iolanda Ippolito, criminologa investigativa- presidente associazione Forum-lex, si occuperanno di criticità e best practice.

La sessione pomeridiana – si parte alle 15 – sarà riempita dai contenuti di un tavolo tecnico-operativo sulle forme di violenza. Francesca Beneduce, giornalista ed esperta di politiche paritarie e di genere, relazionerà su stereotipi e violenza di genere nella comunicazione, mentre Giovanna Pagliarulo, psicologa, e Valeria Crudo, avvocato, rispettivamente operatrice e consulente legale in materia penale del Centro antiviolenza 'Dillo a noi' Ambito B2, illustreranno l'approccio alla vittima e il percorso di uscita dalla violenza. Gli aspetti legati alla tutela della vittima vulnerabile saranno curati dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo, mentre il giudice Simonetta Rotili e Monica Del Grosso, presidente della Camera penale sannita, si occuperanno, nell'ordine,dell'inquadramento storico-sistematico dei reati di genere e di violenza di genere ed equilibri del processo penale.