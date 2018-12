Cocaina nascosta in casa, arrestato un 57enne di Benevento Fermato dalla polizia, Gaetano Mercurio è stato sottoposto ai domiciliari

Ottantacinque grammi di cocaina. Sono costati l'arresto a Gaetano Mercurio, 57 anni, di Benevento, fermato dagli agenti della Squadra mobile e della Volante.

Secondo una prima ricostruzione, i poliziotti hanno fatto visita all'appartamento in cui l'uomo vive al Rione Libertà, rinvenendo la sostanza stupefacente. La 'roba' stata sequestrata, al pari di una pistola e di alcune munizioni rinvenute in un garage. Condotto in questura, Mercurio è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del sostituto procuratore Maria Gabriella Di Lauro, sottoposto ai domiciliari.

Nei prossimi giorni l'udienza d comnvalida dinanzi al Gip, nel corso della quale sarà assistito dall'avvocato Vincenzo Sguera.

