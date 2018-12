Due auto ed uno spogliatoio in fiamme in Valle Caudina Incendiate Alfa 147 e Lybra a Moiano. In fiamme un container a Varoni di Montesarchio

(Al.Fa) Due auto ed un container adibito a spogliatoio per un campo di calcetto in fiamme. È il bilancio di una nottata di incendi in valle Caudina. Gli episodi sono stati registrati a Moiano e a Varoni di Montesarchio.

Nel primo caso, a Moiano, l'allarme è scattato prima della mezzanotte in via Caselle, dinanzi un'abitazione. Dove le fiamme hanno avvolto una Lancia Lybra di un uomo ed una'Alfa 147 di proprietà di una donna. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea ed i carabinieri della Compagnia di Montesarchio. Spente le fiamme, che hanno danneggiato pesantemente i due veicoli, i carabinieri ed i pompieri hanno avviato le indagini. Si tratterebbe di un incendio doloso, sul quale ora si concentra il lavoro investigativo delle forze dell'ordine che in nottata hanno ascoltato i due malcapitati.

Proprio mentre i pompieri erano impegnati a spegnere l'incendio a Moiano, al 115 è scattato un nuovo allarme per il rogo di un container adibito a spogliatoio a servizio di un campo da calcetto alla località Varoni di Montesarchio. Sul posto si è quindi reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Benevento che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la struttura. Anche in questo caso lavoro per i carabinieri della Valle Caudina.