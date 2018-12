Ladri in azione in due abitazioni e una scuola Nuovo raid alla Sant'Angelo a Sasso e colpi a contrada Epitaffio

(Al.Fa) Sono tre i furti registrati nelle ultime ore a Benevento. Questa mattina amara sorpresa per professori e collaboratori scolastici della Sant'Angelo a Sasso. Dopo aver forzato una porta, i ladri hanno portato via tre computer. Si tratta probabilmente del materiale informatico che non era stato rubato in una precedente incursione di qualche giorno fa.

Due invece le abitazioni 'visitate' dai malviventi che ieri sera hanno fatto tappa a contrada Epitaffio, alle porte di Benevento. Anche in questo caso, infissi forzati ed aperti. Rubati oggetti in oro e soldi.

Sugli episodi indagano ora gli agenti della Voalnti della Questura che hanno effettuato i sopralluoghi.