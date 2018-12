Auto in un fossato, ferita una donna | FOTO Incidente stradale a contrada Pantano

(Al.Fa) Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi per un incidente stradale registrato lungo la viabilità Comunale a contrada Pantano. Una donna ha perso il controllo della Lancia Y che stava guidando ed è finita con l'auto in una profonda cunetta che costeggia la strada. A far scattare l'allarme è stato un passante che ha notato l'auto appoggiata su di un fianco all'interno del fossato profondo e largo oltre un metro. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale e l'ambulanza del 118. I pompieri hanno estratto la malcapitata dall'abitacolo e l'hanno affidata alle cure dei sanitari che l'hanno successivamente trasferita in ospedale. Sull'accaduto indagano ora i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile intervenuti a Contrada Pantano per i rilievi.