"Mancata notifica rinvio di un'udienza", cancelliere assolto Martino Martignetti rispondeva di omissione in atti di ufficio: "Il fatto non costituisce reato"

(Esp) Era accusato di omissione in atti di ufficio, ma è stato assolto perchè il fatto non costituisce reato. E' la sentenza pronunciata dal Tribunale, in linea con la richiesta della difesa e dello stesso pm Francesca Saccone, nel processo a carico di Martino Martignetti (avvocato Vincenzo Regardi), all'epoca dei fatti cancelliere in servizio presso la sede di San Giorgio del Sannio del giudice di pace.

La vicenda risale al 2014, quando l'imputato era stato chiamato in causa per la mancata notifica del rinvio di un'udienza penale ad un imputato ed al suo legale. Questa mattina la discussione, poi la pronuncia del collegio giudicante, con l'assoluzione di Martignetti. Per la parte civile l'avvocato Antonio Frogiero.