Truffe su acquisti e furti, divieto di dimora per due donne Ordinanza a carico di una 63ene ed una 36enne di Benevento. Indagine della Mobile

(Esp) Il sostituto procuratore Flavia Felaco aveva chiesto gli arresti domiciliari, ma il gip Loredana Camerlengo ha ritenuto di adottare una misura meno afflittiva. Ed ha ordinato il divieto di dimora per Anna Taddeo, 63 anni, e Veronica Parisio, 36 anni di Benevento, tirate in ballo da un'indagine della Squadra mobile.

Truffa e furto le ipotesi di reato contestate nell'ordinanza, relative ad alcuni episodi; in particolare, due truffe che sarebbero state commesse per l'acquisto di dolciumi e mozzarelle, e quattro furti di denaro in altrettante attività commerciali. Un quadro che ha indotto il Pm a proporre un provvedimento cautelare a carico delle due donne, difese dagli avvocati Antonio Leone e Nazzareno Fiorenza.